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Узбекистан и США подписали пятилетний план военного сотрудничества

Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и Капитолий

Вашингтон, 18 мая 2018, 19:47 — REGNUM  Узбекистан подписал пятилетний план военного сотрудничества с США, заявил министр обороны штатов Джеймс Мэттис на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщили 17 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава Узбекистана посетил Пентагон. В рамках встречи Мэттис отметил, что республика является важным геостратегическим государством в Средней Азии. Министр также высоко оценил усилия Узбекистана по улучшению ситуации в Афганистане. Мирзиёев также посетил Капитолий, где встретился с конгрессменами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в ходе пресс-конференции представитель Белого дома заявил, что пятилетний план военного сотрудничества между США и Узбекистаном не предполагает восстановления присутствия американских сил в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: США пока не будут восстанавливать военное присутствие в Узбекистане

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Политическая жизнь Узбекистана
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