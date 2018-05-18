Олигарх, которого президент Литвы обвинила в захвате страны, заговорил

Вильнюс, , 19:39 — REGNUM Президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус утверждает, что знаком с бывшими лидерами Саюдиса либералов, но подчеркивает, что никогда не вмешивался в процессы раскола партий или создания новых политических сил.

Предприниматель убежден, что за ним стали следить, когда концерн прибрел телеканал LNK, а обнародование документа ДГБ, в котором говорится о влиянии MG Baltic, он назвал попыткой «заглушить» скандал с перепиской президента Дали Грибаускайте и бывшего лидера либералов Элигиюса Масюлиса.

«Неприятное чувство, когда из тебя делают клоуна», — сказал в интервью LRT Моцкус, отвечая на вопрос, какие чувства он испытывает, когда возглавляемый им концерн обвиняется в стремлении захватить государство.

Предприниматель категорически отрицает представленную ДГБ информацию, согласно которой MG Baltic стремился участвовать в политических процессах в стране и даже создавать свои партии, а представленную в документе информацию об успехе принадлежащей концерну компании Mitnija в общественных конкурсах Моцкус называет манипуляцией числами.

Президент MG Baltic в интервью утверждал, что не хочет ввязываться в пиар-войну с ДГБ, а на обнародованный документ он будет реагировать правовыми мерами. Глава концерна, в отличие от его бывшего сподвижника Раймонадаса Курлянскиса и журналиста Томаса Дапкуса, не намерен давать показания парламентскому комитету по национальной безопасности и обороне, который проводит расследование.

ИА REGNUM перевело интервью Моцкуса на русский язык полностью.

Был ли для вас неожиданностью обнародованный документ о влиянии MG Baltic?

— Это был неприятный сюрприз, потому что тот факт, что спецслужбы или ДГБ обнародуют выводы, когда происходит утечка информации и когда в этом документе упоминаются только представители MG Baltic и связанные с ним люди, вызывает вопросы. По поводу этого мы в своем первом заявлении говорили, что это более чем странно, потому что это пиар-война, начатая ДГБ. Мы не собираемся вести войну со структурой, которая содержится налогоплательщиками, которая бросает бизнес-структуре обвинения для публичного обсуждения. У нас только одно средство — ответить правовыми мерами, что мы и делаем. Мы уже подали иск в суд.

В документе ДГБ, по поводу которого вы обратились в суд, говорится о 2005−2006 годах, когда MG Baltic, хотя часть документа затушевана, это можно понять, якобы расколол возглавляемый Артурасом Зуокасом Союз либералов и центра и создал полностью контролируемый концерном Саюдис либералов. Общались ли вы в упомянутый период с главами Союза либералов и центра, членами партии?

— Я лично не общался. Гинтараса Стяпонавичюса и Пятраса Ауштрявичюса я знаю со времен учебы, но мы не участвуем в политической жизни, мы не принадлежим партии, тем более мы не участвовали в выяснении отношений либералов. Тогда, я хочу напомнить, были громкие скандалы, связанные с «абонентской партией» (доказано, что в коррупционном скандале 2005−2006 года лидер либерал-центристов Артурас Зуокас скрывался под псевдонимом «абонент» — прим. ИА REGNUM ), и она действовала в Вильнюсе. Несомненно, подверженный критике всемогущий мэр и глава партии был очень несчастлив, недоволен, и сейчас эта критика конвертируется в то, что из-за недружелюбных СМИ он лишился и партии, и должности мэра города.

Я не участвовал в выяснении отношении либералов. Мы всегда поддерживали либералов, я лично перевожу свой 1% подоходного налога либералам, но это потому, что это партия правого крыла, с либеральными ценностями.

Работа предпринимателей — это денежный рынок. У нас столько задач, что уже нет ни сил, ни смысла лезть на политическую кухню.

Как вы оцениваете данные разведки, что якобы реструктуризацию политических партий осуществлял концерн MG Baltic, чтобы устранить своих конкурентов в Вильнюсе? Можно предполагать, что в документе ДГБ говорится о тогдашнем руководителе Rubicon Group Андрюсе Януконисе.

— Мне кажется, что в бизнесе и особенно в такой длительный период легко найти причинно-следственную связь. В бизнесе конкурируют бизнес-группы, но я хочу спросить — где в то время был Rubicon и где предприятия MG Baltic? У нас не было общих объектов, мы не работали вместе ни на одном рынке и не конкурировали между собой. Они ведь владели тепловым хозяйством. Можно сказать, что мы пытались как-то им навредить, но что нам от этого, если они не являются нашими конкурентами? Это абсолютный нонсенс. Он подписал с тогдашним мэром концессионный договор на 15 лет, и я хочу напомнить, что они это и сделали. При чём здесь интерес MG Baltic? В отличие от Rubicon, у нас никогда не было никаких гарантированных рынков, мы всегда работали на конкурентных рынках.

Вернемся к политическим партиям. По словам ДГБ, именно MG Baltic решил, кто должен возглавлять Саюдис либералов в 2006 году. Вы говорили, что знакомы с первым председателем этой партии Ауштрявичюсом. Постоянно ли вы с ним общались?

— Могу повторить, что мы с Ауштрявичюсом знакомы с университетских времен, когда он был в группе молодых экономистов профессора Кястутиса Главяцкаса, которая писала первый литовский учебник о рыночной экономике. Это было давно, может, в 1986 году. С тех пор я и знаком с ним. Позже Ауштрявичюс ушел в политику, а я всю жизнь в бизнесе. Какие наши отношения? Это какое-то непонятное представление, будто бизнес постоянно хочет лезть в политику. Здесь нечего комментировать.

В одном из описываемых ДГБ эпизодов вам отводится главная роль. В документе говорится, что строительное предприятие Mitnija, управляемое MG Baltic, с партнерами в 2009—2013 годах выиграло общественные конкурсы компании Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги»), общая стоимость которых превышает 1 млрд литов. Разведка утверждает, что ход неофициальных соглашений концерна и Lietuvos geležinkeliai контролировали вы лично. Как вы объясните такой успех Mitnijа на конкурсах?

— Я никогда не участвовал ни в каких конкурсах и никогда ничего не контролировал, потому что это, согласно децентрализованной системе концерна, работа и заботы гендиректора Mitnijа. Так что я категорически это отрицаю. Но у меня возникают вопросы, и я считаю, что этот документ очень сомнительной ценности — или информация сознательно подделана, или мы видим большую некомпетентность.

Mitnija у Lietuvos geležinkeliai за весь период получила 84 млн евро — на такую сумму компания выполнила работы и предоставила услуги. Есть разница, и это несложно проверить, если пишешь такой документ. Если смотреть на всю сумму конкурсных закупок строительного сектора, которая достигает 13,5 млрд, то стоимость конкурсов, выигранных Mitnijа, небольшая. Если громко делается вывод о том, что 1,34% всего рынка захвачено, о громком успехе Mitnijа, когда она среди строительных компаний на 38 месте, то о чем думает ДГБ? Это манипулирование числами. Ты берешь весь объем конкурсов, в котором, помимо Mitnija, участвовали еще 20 компаний, считаешь общую сумму и пугаешь всех безумно большими суммами.

Делается вывод, что концерн через Mitnijа получал невероятную выгоду. Хочу сказать, что в структуре концерна доходы или вклад Mitnijа в общий результат никогда в истории не превышал нескольких процентов. Это точно не основная деятельность концерна и не основной источник доходов. Поэтому меня такие выводы удивляют. Все отчеты концерна публиковались, так что если ты пишешь такую справку, открой сайт и посмотри. Зачем нужно манипулировать числами, их публиковать, если качественно выполняешь работу, 10 лет к этому готовишься? Ты, мягко говоря, неточный. Мы по этому поводу обращаемся в суд.

Но успеху Mitnijа на конкурсах, каким бы он ни был, могла способствовать информационная поддержка, которую представителе MG Baltic оказывали Lietuvos geležinkeliai? Я имею в виду упоминаемый в документ ДГБ эпизод, в котором утверждается, что сначала в СМИ компания Lietuvos geležinkeliai повергалась жесткой критике, а в 2010 году, чтобы снизить негативную информационную нагрузку, руководство Lietuvos geležinkeliai пописало с LNK говор стоимостью 810 тыс., касающийся рекламы и объявления информационных услуг.

— Предприятия работают децентрализовано, глава каждой компании заинтересован в результатах своей деятельности. Нет никаких связи между СМИ и строительным бизнесом.

Когда читаешь документ ДГБ, может сложиться впечатление, будто журналист Дапкус был одним их самых активных ваших представителей, стремившимся завязать контакты с политиками. Выполнял ли Дапкус больше функций, чем положено обычному журналисту?

— Я никогда в жизни не давал ему никаких указаний, никогда не просил завязать контакты. Дапкус — журналист, у него, как работника Alfa Media, был прямой начальник — Курлянскис, директор Alfa Media. То, что Дапкус выставляется представителем MG Baltic, мягко говоря, вызывает много сомнений. Если есть фантазия, можно превратить его в кого угодно.

Не стоит забывать, что всем журналистам хорошо известно, что никто в жизни не любит критику, а особенно критику не любит власть. Критиков никто не любит, и все очень хотят их дискредитировать. Выставление Дапкуса мистическим представителем, я считаю, простая попытка его дискредитировать, а то, что концерн не мог давать ему никаких поручений — абсолютный факт.

Хотел бы уточнить или обновить информацию. Вы сейчас общаетесь в бывшим коллегой Курлянскисом?

— Прокуратура не разрешает ему со мной общаться.

Какое чувство вы испытали, когда узнали, что концерн MG Baltic, в том числе и вы, грубо говоря, обвиняетесь в стремлении захватить государство?

— Неприятно чувство, когда из тебя пытаются делать клоуна. Те, кто это делают, прекрасно понимают, что это ложь.

ДГБ, если судить по документу, следил за MG Baltic более 10 лет, но, как во вторник в сейме пояснил директор ДГБ Дарюс Яунишкис, только сейчас «вырисовалась полная картина». Как вы объясните то, что за концерном столько лет наблюдали, но только сейчас разведка представила информацию, только сейчас обнародовала материал?

— Я считаю, что такие совпадения не случайны. Это напрямую связано со скандалом и Президентским дворцом. По моему мнению, это прямой ответ на опубликованные письма Масюлиса. Документ ДГБ — ответная реакция. Чтобы не пришлось объясняться по поводу писем, нужно один скандал заглушить другим, более мощным.

А кто тогда автор этого, как вы говорите, более мощного скандала?

— Автор тот, кто создал документ и распространил его. Мы знаем, кто создал документ, но не знаем, что его распространил. Кому это выгодно, тот и распространяет. Это напрямую выгодно Президентскому дворцу — и не только ему. В этом случае много получателей пользы, но самый явный — Президентский дворец.

Когда появился документ ДГБ, вы в своем комментарии словно отправили определенный сигнал главе разведки Яунишкису, подчеркнув, что он давал присягу на верность Литовскому государству, не отдельным должностным лицам. Что вы имели в виду? Кто те «отдельные должностные лица»?

— То, кто подтолкнул Яунишкиса к таким действиям, он, наверное, знает. Ему и отвечать.

ДГБ фиксировал переписку и разговоры руководителей концерна, в том числе и ваши. Как вы думаете, до сих пор ли ваши разговоры прослушиваются, до сих пор ли просматривается переписка?

— Несомненно. Не забывайте, я 13 лет так и чувствовал, что за мной наблюдают, всё время знал, что говорю в диктофон. Меня это не удивляет.

Есть кое-что другое, что намного важнее моих чувств. Нормально ли это в демократическом правовом государстве — следить за человеком, который связан со СМИ? Я считаю, именно поэтому за мной всё то время следили, и всё это началось, когда мы приобрели LNK (LNK — второй по популярности ТВ-канал в Литве с охватом аудитории в апреле 2018 года, по данным TNS, в 39,4% — прим. ИА REGNUM ). Нормально ли это? Сомневаюсь. Почему так происходит, можем все подумать.

Может, разведка подозревала, что концерн мог использовать СМИ как орудие для повышения своего влияния?

— СМИ — это критики, СМИ могут потешаться над властью, обоснованно или менее обоснованно критиковать власть. СМИ оказывают влияние, но и на них оказывается влияние. Поэтому спецслужбы собирают данные, чтобы в случае чего была возможность надавить, и здесь один из таких примеров, когда после публикации документа начались разговоры об ограничении и лишении лицензии. Здесь и причина, и последствие: мы уже 13 лет расследовали, и сейчас на основании нескольких телефонных разговоров и переписок председатель парламентского комитета может подискутировать, не нужно ли лишать лицензии.

Вы думаете, что могли быть слишком язвительным?

— Слишком язвительными были не мы, а журналисты. А что я? Я разговаривал по телефону не в эфире, это был личный разговор, и сейчас мои личные разговоры публикуют и инкриминируют какие-то действия. А слежка за журналистами стала нормой, приклеиваются этикетки, что они журналисты, но одновременно и не журналисты, а может, и агенты влияния.

Мы можем говорить о существующем в нашем обществе положении, когда слежка, прозрачность, желание всё знать связаны с применением специальных мер и влиянием через них. Ты можешь много где реализовывать действия выборочной справедливости, наблюдая за всеми и за всем. Ты можешь вытащить материал и распять, а если не получается распять, запускаешь личные разговоры в общественное пространство, чтобы всё общество, которому нравится смотреть через замочную скважину, углубилось.

Вы утверждали, что распространенный материал — это прямое влияние на судей, рассматривающих дело о политической коррупции, из-за чего обвиняемые не могут надеяться на справедливый и беспристрастный суд. Можно ли эту фразу понимать так, будто вы не верите в то, что концерн MG Baltic может выиграть дело, дождаться благоприятного решения суда?

— Вы вспомните начальную стадию «Кедиады», когда 95% людей искренне верили в дело о педофилии, как суду толпы было всё ясно (речь идёт о педофильском скандале в Литве в 2009 году — прим. ИА REGNUM ). Так всегда бывает, когда люди не настроены углубляться в мелочи, а мы даем асоциальный импульс людям сказать, что хорошо и что плохо, и делаем это с помощью публикации документов, оказания давления на судей. Если общество уже осудило, то что остается судье? Только утвердить приговор. Я об этом говорю. О том, что это ненормально, когда происходит утечка информации ДГБ. Любой специалист по конституционному праву скажет, что это ненормально, но это происходит. Почему это происходит, можем ли мы надеться на справедливость? Нам предстоят еще долгие судебные тяжбы, но мы не можем молчать, когда происходят такие вещи.

Вы упоминали, что утечка документа ДГБ связана со скандалом, связанным с перепиской Грибаускайте и Масюлиса. Ваш бывший сподвижник Курлянскис утверждал, что «кого-то взволновали письма из «тюльпанной деревни», и срочно стали выполняться задания. Вы согласны с его мнением?

— Этот документ, которого мы не видели, который обещают представить 1 июня, и в котором говорится еще о 5−6 группах, случайно появляется в общественном пространстве, и там информация об одной из групп. Так почему не появилась информация о других группах интересов, а появилась только та часть, которая связана с концерном MG Baltic? Возможны ли такие совпадения? Возник скандал (переписка президента и Масюлиса — прим. ИА REGNUM ), где упоминается MG Baltic, и публикуется материал не о еще каких-то 2−3 группах, а только о MG Baltic. Не бывает в жизни таких совпадений. Комитет по национальной безопасности и обороне еще не закончил работу, так кто и почему публикует такую информацию?

Так какова, по вашему мнению, роль Грибаускайте в этой истории? Президент позже подчеркнула, что деятельность MG Baltic — классический пример олигархии.

— Так вы у нее спросите. У нас на востоке с 2000 года есть пример, страна, у которой мы можем «поучиться» — Владимир Путин в начале своего правления объявил борьбу с олигархией, и та модель полностью укрепилась. Так что мне кажется, что наш президент прекрасно применяет эти методы.

Но можно ли сравнивать Грибаускайте и Путина? В России борьба Путина, об имуществе которого не раз рассказывали СМИ, с олигархами больше напоминает борьбу одних олигархов против других олигархов.

— Это сравнение не людей, а методов.

Что можно ждать от парламентского расследования комитета по национальной безопасности и обороне? Как вы думаете, MG Baltic будет в нем упоминаться?

— То, что о нас уже рассказано. Сейчас остается вопрос, когда будет опубликован материал об остальных и с какой интенсивностью это будет анализироваться. Я считаю, что любая из тех остальных 5−6 групп не хотела бы оказаться на нашем месте и быть первой, потому что выйти на свет вместе с другими пятью обвиняемыми — это не то же самое, что выйти одному и потом три недели ждать обнародования другого материала. Я считаю, что это выборочная справедливость и ее реализация. Если часть информации уже обнародована, то можно уже и всё обнародовать, почему нельзя представить весь материал?

Если говорить о расследовании комитета по национальной безопасности и обороне, то Дапкус уже свидетельствовал, Курлянскис просился дать показания. Вы может тоже размышляете над тем, чтобы дать показания?

— Я точно не будут просить, потому что о нас уже всё написано. И я считаю, что всё уже было обнародовано, председатель комитета всё уже прокомментировал, так что я был не нужен, и сейчас не нужен.

А председатель комитета Витауас Бакас приглашал вас свидетельствовать?

— Нет, не приглашал.

Подозрения MG Baltic, дело о политической коррупции, обнародованный документ ДГБ. Успело ли всё это навредить вашему бизнесу?

— Конечно, всё это навредило. Никто не будет отрицать, что безусловное умаление репутации никогда не помогает. Мы еще не можем оценить прямые убытки, а прямыми убытками могут быть расторгнутые договоры, введенные ограничения. Мы это оценим. Настало время бросать камни и время их собирать. Нас ждет долгий процесс, и мы готовимся к этому процессу и идем по этому пути, нравится нам это или нет. Я говорю, что это этап развития нашего государства, в котором мы все учимся, мы все переживаем этот этап зрелости. От этого мне не так трудно, как могло бы показаться со стороны.

Если смотреть на этот десятилетний период, не думаете ли вы о том, что, может, MG Baltic совершил определенные ошибки, если он оказался в центре такого скандала? Я имею в виду общение с обществом, связи с общественностью.

— В бизнесе мы не святые, и мы такими и не притворяемся. Мы не претендуем на нимб, но мы точно не будем мириться с таким очернением и сплетнями. Мы работаем в бизнесе, мы не в политике, и сколько бы нас не пытались втянуть в такие сплетни, что якобы мы пытались захватить государство или оказывать влияние на политические партии, создавать их и управлять ими, я могут сказать всем, что это не наше предназначение, мы этого не делали. Я верю, что на длинной дистанции мы докажем свою правду. Поначалу инсинуации могут исказить общую картину, но на длинной дистанции мы сумеем доказать, что то, чего нет, того и нет, вне зависимости от тех мелких тактических шагов, которые кому-то нужны. Я говорю, что ошибок не делает тот, кто не делает ничего. Возможно, мы совершили ошибки, но наша жизнь очень динамичная, и мы дальше движемся вперед. После самой темной ночи всё равно наступает ясное утро.