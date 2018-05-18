Впервые за пять лет назначен посол Украины в Казахстане

Киев, , 19:26 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане назначен Иван Глебу. Указ президента Украины Петра Порошенко о назначении опубликован 18 мая на сайте главы государства.

В Казахстане не было украинского посла с 2013 года. Его обязанности исполнял временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джыджора. Глебу с 2004 по 2009 год занимал должность посла Украины в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов Казахстана и Украины. Стороны планируют подписать меморандум о взаимодействии, который направлен на расширение сотрудничества в налоговой и таможенной сферах.

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