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Впервые за пять лет назначен посол Украины в Казахстане

Политика

В Казахстане не было украинского посла с 2013 года

Киев, 18 мая 2018, 19:26 — REGNUM  Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане назначен Иван Глебу. Указ президента Украины Петра Порошенко о назначении опубликован 18 мая на сайте главы государства.

В Казахстане не было украинского посла с 2013 года. Его обязанности исполнял временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джыджора. Глебу с 2004 по 2009 год занимал должность посла Украины в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Астане прошла первая встреча руководителей фискальных органов Казахстана и Украины. Стороны планируют подписать меморандум о взаимодействии, который направлен на расширение сотрудничества в налоговой и таможенной сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве фискальных органов

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Политическая жизнь Казахстана
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