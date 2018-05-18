Тимофеева: Главное — чтобы наши граждане заметили улучшение в своей жизни

Москва, , 18:58 — REGNUM Президент Владимир Путин утвердил кандидатуры нового состава правительства, предложенные Дмитрием Медведевым.

«Народный фронт продолжит конструктивное взаимодействие с новым правительством и особенно по тем вопросам, которые находятся в нашей повестке. Безусловно, это «майский» указ главы государства, часть которого посвящена экологическим темам. Все проблемы на слуху: реформа отрасли обращения с отходами, борьба с нелегальными свалками и другие вопросы экологии, требующие скорых решений. Наши активисты не первый год активно работают по этим направлениям. Мы хорошо знаем, какая ситуация сложилась на местах, где важно приложить дополнительные усилия для решения проблем, и готовы активно работать с новым главой Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Один из наших эффективных инструментов — интернет-портал ОНФ «Интерактивная карта свалок». Он будет интегрирован в единый государственный мониторинговый ресурс по экологической проблематике Минприроды РФ», — рассказала журналистам сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

«Еще одна ключевая тема в нашей работе — жилищно-коммунальное хозяйство. Представители ОНФ регулярно проводят общественные мониторинги в этой сфере, общаются с простыми людьми, выдвигают свои предложения, которые касаются в том числе и законотворчества. Профильное ведомство получило нового руководителя, которым стал Владимир Якушев, и мы будем продолжать взаимодействовать по этим вопросам с министром. Главное — добиться реального результата, чтобы наши граждане заметили улучшение в своей жизни, а не узнали об этом только из отчетов местных чиновников», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Напомним, список утвержденных кандидатов в новом составе правительства выглядит следующим образом:

министр просвещения — Ольга Васильева,

министр науки и высшего образования — Михаил Катюков,

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

министр юстиции — Александр Коновалов,

министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв,

министр иностранных дел — Сергей Лавров,

министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

министр культуры — Владимир Мединский,

министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков,

министр энергетики — Александр Новак,

министр экономического развития — Максим Орешкин,

министр по ГО и ЧС — Евгений Зинчев,

министр финансов — Антон Силуанов,

министр здравоохранения — Вероника Скворцова,

министр транспорта — Евгений Дитрих,

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

министр труда и соцзащиты — Максим Топилин,

министр обороны — Сергей Шойгу,

министр спорта — Павел Колобков

Также посты вице-премьеров занимают Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО).

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