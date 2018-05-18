Иран и Сирия теперь связаны намертво – Сергей Кургинян

Москва, , 19:18 — REGNUM Россия начинает занимать на Ближнем Востоке место, которое прежде не занимала никогда, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит президента Сирии Башара Асада в Россию.

«Мы в Сирии давно и имеем там свои позиции, — сказал Кургинян. — При разной власти. Нас всегда Сирия влекла. И мы находили взаимность. Иногда очень серьёзной ценой. Вы знаете, что старший Асад (Хафез аль-Асад — прим. ИА REGNUM ) коммунистов не любил и что он с ними делал. Но Ирана там по-настоящему не было. В результате преступных действий американцев Сирия и Иран стали связаны намертво. Иран пророс там. Это отменить уже нельзя».

Кроме того, Кургинян отметил, что «русские политически из Ирана никогда не уйдут».

«Образуется связка Сирия — Иран — Россия, — пояснил он. — Теперь Турция, которая всегда была смертельным врагом Ирана. Это имеет свою тысячелетнюю историю. Но сейчас удаётся закрутить это так, что и турки в это дело включаются. Это означает, что фактически мы начинаем занимать на Ближнем Востоке совсем не то место, которое занимали когда бы то ни было. Весь вопрос в том, как будет выстроен этот баланс. Мы понимаем, что Иран хочет иметь мощные позиции в Сирии. Мы должны понять, где проходят демаркационные линии. Наступает новый этап. Владимир Путин встречается с Башаром Асадом, чтобы сверить часы и простроить весь баланс интересов. А в условиях, когда США окончательно разрывают с Ираном, а Европа от этого беснуется, есть новая возможность всё это сверить».

Напомним, что 17 мая президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран отметили важность создания условий для политического процесса урегулирования в Сирии, а также обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Кроме того, Башар Асад 18 мая во время встречи с министром градостроительства и дорог Ирана Аббасом Акхонди в Дамаске заявил, что две страны, отстаивающие свою независимость от западной гегемонии, должны стремиться к укреплению отношений.

По его словам, обладание суверенитетом позволит Сирии и Ирану продолжить вести борьбу и противостоять западным проектам.

Асад пояснил, что Запад прибегает к санкциям и принуждению, чтобы ослабить экономики обеих стран. Однако справиться с враждебными действиями позволит региональное сотрудничество.

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