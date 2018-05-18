Врио губернатора Тюменской области стал Сергей Сарычев

Тюмень, , 18:46 — REGNUM Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев будет временно исполнять обязанности главы региона. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Якушев сейчас прощается с областью. Сегодня, 18 мая, он был назначен министром строительства и ЖКХ России. Журналистам он заявил, что о предстоящем назначении узнал за три дня.

Список кандидатов, среди которых был Якушев, президенту Владимиру Путину предложил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Читайте ранее в этом сюжете: Покидающий Тюменскую область губернатор Якушев прослезился

Читайте развитие сюжета: «Меня воспитала Тюменская область»: Якушев попрощался с регионом