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Врио губернатора Тюменской области стал Сергей Сарычев

Политика

Владимир Якушев покидает регион

Тюмень, 18 мая 2018, 18:46 — REGNUM  Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев будет временно исполнять обязанности главы региона. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Якушев сейчас прощается с областью. Сегодня, 18 мая, он был назначен министром строительства и ЖКХ России. Журналистам он заявил, что о предстоящем назначении узнал за три дня.

Список кандидатов, среди которых был Якушев, президенту Владимиру Путину предложил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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