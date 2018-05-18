Москва, , 18:36 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов в министры

«ОНФ продолжит взаимодействие со всеми министерствами нового правительства и их руководителями. Мы как президентское общественное движение в своей повестке делаем упор на то, что больше всего волнует простых людей. В первую очередь, это социальные темы, которые касаются повышения качества их жизни. Новый вице-премьер по соцблоку Татьяна Голикова имеет огромный опыт работы в правительстве, Администрации Президента и Счетной палате. В последнее время ОНФ тесно взаимодействовал с Татьяной Алексеевной по многим вопросам, особенно в сферах контроля и экспертно-аналитической деятельности, безусловно, мы продолжим это конструктивное сотрудничество», — рассказал журналистам руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Приятно видеть в новой команде правительства Константина Чуйченко. Находясь в должности главы Контрольного управления Президента, эксперты ОНФ регулярно работали с его подразделением в рамках контроля за исполнением указов и поручений Президента. Экспертные заключения Народного фронта всегда становились основой для принятия решений по продолжению работы над тем или иным поручением. ОНФ продолжит свою работу по контролю за исполнением нового «майского» указа Президента, мы надеемся на сотрудничество в этом вопросе с Константином Анатольевичем в кабмине», — отметил Алексей Анисимов.

«Новый министр науки и высшего образования Михаил Котюков, будучи экспертом ОНФ как руководитель ФАНО, принимал участие в наших форумах, круглых столах и заседаниях рабочих групп. Думаю, что опыт, полученный в сотрудничестве с Народным фронтом, будет использован и в его министерской работе», — подчеркнул руководитель Исполкома Общероссиского народного фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список утвержденных кандидатов в новом составе правительства выглядит следующим образом:

министр просвещения — Ольга Васильева,

министр науки и высшего образования — Михаил Катюков,

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

министр юстиции — Александр Коновалов,

министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв,

министр иностранных дел — Сергей Лавров,

министр промышленности и торговли — Денис Мантуров,

министр культуры — Владимир Мединский,

министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков,

министр энергетики — Александр Новак,

министр экономического развития — Максим Орешкин,

министр по ГО и ЧС — Евгений Зинчев,

министр финансов — Антон Силуанов,

министр здравоохранения — Вероника Скворцова,

министр транспорта — Евгений Дитрих,

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

министр труда и соцзащиты — Максим Топилин,

министр обороны — Сергей Шойгу,

министр спорта — Павел Колобков

Также посты вице-премьеров занимают Татьяна Голикова (социальный блок), Виталий Мутко (строительство и регионы), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Антон Силуанов (финансово-экономический блок), совмещающий пост с должностью главы Минфина, Максим Акимов (цифровая экономика), Константин Чуйченко (руководитель аппарата), Алексей Гордеев (АПК) и Юрий Трутнев (полпред в ДФО).

Таким образом, портфелей лишились Александр Ткачев (Минсельхоз), Михаил Мень (Минстрой), Николай Никифоров (Минсвязи), Владимир Пучков (МЧС), Сергей Донской (Минприроды), Максим Соколов (Минтранс), Александр Галушко (министр по развитию Дальнего Востока), Михаил Абызов (министр РФ по вопросам Открытого правительства). А также вице-премьеры Дмитрий Рогозин, Юрий Шувалов, Александр Дворкович.

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