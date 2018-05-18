Европа в бешенстве из-за того, что сделано с Ираном – Сергей Кургинян

Москва, , 18:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ведёт себя как классический республиканец, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя охлаждение отношений между Берлином и Вашингтоном.

«Трамп — классический республиканец, но с некоторыми оговорками, — заявил Кургинян. — Что такое Республиканская партия? Это нефтяники, сырье и ВПК. Что такое Демократическая партия? Это в основном промышленность. Промышленности что нужно? Низкие цены на нефть. Демократы всегда любили Европу и не любили Израиль. Республиканцы же всегда любили Израиль, всегда хотели высоких цен на нефть и всегда хотели активизации военно-промышленного комплекса».

Трамп, по мнению Кургиняна, продолжает эту линию.

«Он, с одной стороны, страшное дитя этой партии, — пояснил политолог. — Но с другой стороны, он её ревностный сторонник. Европа всегда считалась исчадием ада для республиканцев. Если будет президент Евросоюза, то это чуть ли не Антихрист. Это точка зрения влиятельных ультраконсервативных групп. Всё, что плохо Европе, — это хорошо. Германии должно быть плохо, а Израиль — это друг, товарищ и брат. Германия плохая. А кому нужен «Северный поток»? Германии. Значит, его нужно прерывать. Потому что Германия плохая».

Кроме того, лидер движения «Суть времени» заметил, что «Европа в бешенстве от того, что сделано с Ираном».

«Но они же властвуют собой и думают, что пронесет, — добавил Кургинян. — Что они убедят в чём-то Трампа. Может быть, Трампа снимут, и этот ужас уйдёт, а в ответ на это родится демократическая идиллия с низкими ценами на нефть».

Напомним, что председатель Европейского совета Дональд Туск раскритиковал нынешнюю американскую администрацию за «капризную напористость». Выступая в Софии, Туск сказал, что к традиционным политическим проблемам вроде «укрепления Китая» и «агрессивной позиции России» прибавилась третья.

«Мы наблюдаем теперь новый феномен: капризную напористость американской администрации. Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то даже мог подумать: при таких друзьях нужны ли враги?» — сказал Туск и иронически поблагодарил американского президента за то, что благодаря ему Европа избавилась от всяческих иллюзий.

«Он заставил нас понять, что, если нужна помощь, вы должны её оказать себе собственными руками», — добавил председатель Европейского совета.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Польши поделился своим взглядом на Трампа