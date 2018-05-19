Вашингтон и Токио нагло рекламируют «успешное запугивание» КНДР

Сингапур, , 16:01 — REGNUM Каким образом, внешне приветствуя процесс переговоров между двумя Кореями, США и Япония пытаются переломить ситуацию в пользу своих интересов и склонить северокорейского лидера к необоснованным и чрезмерным уступкам, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Форма, которую приняло конкретное взаимодействие двух Корей по вопросу нормализации отношений и снятия военной угрозы, была предложена Россией и Китаем как «двойное замораживание» — и ядерных испытаний Северной Кореи, и военных учений Южной Кореи и США. Однако президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ даже не хотят признавать участие Москвы и Пекина в формировании нынешнего положения с прогрессом в деле улучшения взаимопонимания двух Корей. Всю заслугу Вашингтон и подпевающий ему Токио стараются возложить на усилия по запугиванию Пхеньяна, предпринятые Трампом.

Тем самым ставится под вопрос сама возможность продолжения переговоров, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын может просто отложить, не желая соответствовать приписываемому ему образу слабого и запуганного руководителя «страны-террориста». Дополнительным, но важным фактором, может оказаться и то, что США и Южная Корея не пожелали отказаться от майского этапа совместных учений, имитирующих вторжение на территорию Северной Кореи и уничтожение с воздуха ее стратегических объектов.

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