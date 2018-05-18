Программа развития кадрового управленческого резерва дала РФ двух министров

Москва, , 18:23 — REGNUM Двое новых министров во втором правительстве Дмитрия Медведева прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте России.

Речь идёт о новом министре транспорта Российской Федерации Евгении Дитрихе и новом министре науки и высшего образования Михаиле Котюкове.

Напомним, программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению главы государства. Первый поток программы запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны: Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково», Высшей школой экономики.

На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.

Среди них были Котюков, который тогда возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), и Дитрих, который был заместителем министра транспорта.