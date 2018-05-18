СБ ООН назначил заседание по ситуации в секторе Газа

Нью-Йорк, США, , 18:32 — REGNUM Совет Безопасности ООН назначил на понедельник 21 мая заседание по противостоянию в секторе Газа и Палестине, 18 мая передает агентство Reuters.

Сообщается, что предметом рассмотрения СБ ООН станет резолюция Кувейта о «путях и средствах обеспечения безопасности, защиты и благополучия палестинского гражданского населения».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в ходе крупнейших беспорядков на границе сектора Газа и Израиля от пуль израильских военных погибли 60 палестинцев, более 2000 получили ранения. Ожидается, что протесты в Газе будут возобновлены после пятничной молитвы 18 мая.

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