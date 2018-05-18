Распространение ложной информации должно быть прекращено — эксперт

Москва, , 18:10 — REGNUM В Госдуму внесён законопроект о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения недостоверной информации.

Закон о распространении ложной информации связан с тем, что люди, которые это делают, прекратили бы это делать, — отмечает директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Сейчас принимается большое количество судебных решений. И в том случае, если впоследствии используется откровенная клевета, распространяемая, например, в интернете, и информация наносит ущерб и людям, и компаниям, не соответствует действительности, то возникает проблема: те, кто это делает, то есть распространяет эту информацию, после решения суда о том, что информацию надо убрать, этого не делает. То есть репутационный ущерб остается», — отметил член ОП РФ.

По мнению Максима Григорьева, закон о введении ответственности за распространение ложной информации вполне логичен и поможет избавиться от многих очевидных проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона о введении уголовной ответственности за неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации ранее был внесён в Госдуму по инициативе депутатов Сергея Боярского, Михаила Емельянова, Дмитрия Вяткина и Александра Грибова.

Законопроектом будут внесены поправки в 315 статью Уголовного кодекса РФ.

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