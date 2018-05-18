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Покидающий Тюменскую область губернатор Якушев прослезился

Политика

О грядущем назначении он знал заранее

Покидающий Тюменскую область губернатор Якушев прослезился
Иллюстрация: Gubernator.admtyumen.ru
Владимир Якушев

Тюмень, 18 мая 2018, 18:08 — REGNUM  Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прощается с регионом. Уже совсем скоро он переедет в Москву, где его уже ожидает кресло министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил состав правительства страны, предложенный Дмитрием Медведевым. В этом списке и тюменский губернатор.

Владимир Якушев уже провёл прощальный брифинг, на котором не сумел сдержать эмоций и прослезился, пишет издание Накануне.Ru. Он пояснил журналистам, что о грядущем назначении узнал за три дня.

Также он поблагодарил жителей региона за доверие, оказанное ему на выборах губернатора в сентябре 2014 года.

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