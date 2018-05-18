Путин: Позиция США по «Северному потоку — 2» давно известна

Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал позицию властей США по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 18 мая, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин напомнил, что позиция США по «Северному потоку — 2» давно известна и в данном случае наблюдается очевидная преемственность в деятельности администрации Дональда Трампа, позицию которой ранее занимала администрация Барака Обамы.

«Ничего нового мы здесь не видим. Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно $2-3 млрд в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности, она может быть достигнута в ходе переговоров, и мы готовы к этим переговорам с украинской стороной», — сказал Путин.

Также президент напомнил, что «Северный поток — 2» может быть использован для поставок российского газа не только в Германию, но и в другие страны Евросоюза.

Путин напомнил, что потребности Евросоюза в голубом топливе растут, а собственная добыча падает. В связи с этим поведение президента США вполне понятно — он пытается продвигать интересы американского бизнеса.

«Но Дональд — он не просто президент Соединённых Штатов, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, поэтому я думаю, что он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе», — отметил Путин.