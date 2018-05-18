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Политолог назвал Германию страной, оккупированной Америкой

Политика

Ангела Меркель обсуждает с Владимиром Путиным условия сдачи Берлина Москве

Москва, 18 мая 2018, 18:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что Германия является бенефициаром НАТО и получает от альянса больше, чем вкладывает, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление американского президента, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ.

«Европейские страны попадают в ситуацию, в которую попали Иран, РФ и прочие государства, — заметил Мухин. — Они понимают, что каши с американцами не сваришь. За каждую скормленную им калорию США потребует много мелких услуг. И Трамп лукавит, когда говорит, что Германия является бенефициаром НАТО. Германия находится под оккупацией со стороны США. Трамп — великий манипулятор, и Меркель с Путиным обсуждает условия сдачи Германии России. Прислоняться к кому-то нужно. Россия, вот она — она готова».

Как и следовало ожидать, это заявление не нашло поддержки среди остальных участников передачи.

«Ситуация, при которой Германия выбрала бы Россию в качестве гаранта своей безопасности в противовес США, это какая-то фантастическая конструкция», — заметил руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин.

При этом он, однако, допустил, что Германия может начать проводить политику, аналогичную той, которую реализует президент Турции Реджеп Эрдоган — в качестве тактического шага, вызванного тем, что США и Англия «выкручивают ей руки».

Напомним, что на встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе 25 мая президент США потребовал от союзников увеличения военных расходов.

«23 из 28 стран-членов альянса по-прежнему не платят за свою оборону столько, сколько должны, — заявил Дональд Трамп. — Это нечестно по отношению к народу и налогоплательщикам в США».

Кроме того, он раскритиковал низкие, по его мнению, расходы Германии на оборону.

«Германия должна демонстрировать лидерство в альянсе путём решения проблемы долговременного недовыполнения взносов на оборону, — сказал Трамп. — Германия является бенефициаром НАТО и получает от альянса больше, чем вкладывает».

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