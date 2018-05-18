Дворкович до конца дня может встать во главе «Сколково»

Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM В фонде «Сколково» ожидают, что избрание и.о. вице-премьера РФ Аркадия Дворковича сопредседателем фонда состоится 18 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель правления «Сколково» Игорь Дрозов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Я ожидаю, что (это произойдет) сегодня», — заявил Дроздов.

Ранее СМИ стало известно, что Аркадию Дворковичу поступило предложение возглавить фонд «Сколково» вместе с действующим председателем Виктором Вексельбергом. Накануне Дворкович открыл в технопарке первую международную конференцию «Инновации для корпораций».

Игорь Дроздов напомнил, что Дворкович в течение последних лет был «довольно сильно интегрирован в деятельность фонда «Сколково», в частности, курировал технопарк в качестве вице-премьера, являясь председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологии.

«Ожидается (его) избрание на должность сопредседателя совета. Он будет вместе с Виктором Феликсовичем сопредседателем. Я рассчитываю, что еще более глубокое его погружение в этот проект сможет принести много пользы, поможет решать те насущные проблемы, которые стоят перед «Сколково» в текущей деятельности», — подчеркнул Дроздов.