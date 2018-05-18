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«Подготовка к проведению митингов приводит к большим бюджетным затратам»

Политика

Поэтому их организаторы должны относится к к этому вопросу очень ответственно, считает директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев

Москва, 18 мая 2018, 17:51 — REGNUM  В Госдуму внесен законопроект, который обяжет организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия.

«Закон о митингах связан с тем, что появилось достаточно много людей, которые так или иначе дезинформируют органы власти, говорят о своем намерении провести митинг, при этом сам митинг не проводится. При этом организация требует больших затрат из бюджета на обеспечение безопасности, на подготовку к проведению этих митингов, и все эти средства, которые платят налогоплательщики, то есть мы с вами, все эти средства фактически исчезают благодаря этим «шуткам» и благодаря людям, которые заявляют о своих намерениях провести митинг, но впоследствии его не проводят», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Есть примеры, когда злоумышленники используют ситуацию для того, чтобы подать большое количество заявок, явно невозможное — на проведение большого количества митингов в одном и том же месте, в одну и ту же дату. Совершенно очевидно, что невозможно провести огромное количество митингов в одну и ту же дату. Согласование таких митингов приводило к большим бюджетным тратам, и, конечно, этого допускать нельзя. И в этом плане очень логично, чтобы люди, которые проводят митинги, несли ответственность за то, чтобы этот митинг проводить, а не способствовать тому, чтобы затраты на обеспечение безопасности «вылетали в трубу», — отметил общественный деятель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов внесли в Госдуму законопроект, который обяжет организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее чем за один день. Авторы указали на то, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий.

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