Талибы* атаковали военных в трех провинциях Афганистана

Кабул, , 17:48 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало военных и полицейских в провинциях Урузган, Газни и Кандагар в Афганистане, погибли 23 сотрудника сил безопасности, 18 мая передает агентство Associated Press.

Согласно официальным сообщениям, во время боев в районе Аджристан провинции Газни погибли девять военных, ранения получили семеро, потери боевиков составили 25 человек. В районе Маруф провинции Кандагар исламистами были убиты пятеро полицейских, шестеро ранены, боевики потеряли 12 убитыми и 18 ранеными. На юге провинции Урузган от рук исламистов погибли двое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане начало традиционное «весеннее наступление». В настоящий момент исламисты активны на 70% территории Афганистана.

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