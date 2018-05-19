На что намекнул Путину Пашинян?

Ереван, , 15:05 — REGNUM Чем отличился премьер-министр Армении Никол Пашинян среди прочих глав государств на саммите Евразийского экономического союза в Сочи и как понять то, что он сказал Владимиру Путину, обсуждает автор ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

Намеки, сделанные на встрече с Путиным, в ходе публичной части встречи, вероятно, подготавливали те темы, которые с точки зрения премьер-министра Армении, стоило продолжить обсуждать в закрытой части. К таким темам можно отнести вопрос о поставках российского оружия, альтернативы которому для Армении нет — или почти нет из самых простых экономических соображений.

Второй же темой в изложении Пашиняна оказалось развитие туризма, который он со стороны России весьма приветствовал. Российский же президент в своей речи констатировал уже достигнутые положительные составляющие российско-армянских отношений, согласившись, что со временем и их можно улучшить. Но условием для этого улучшения может стать только бережное отношение к тому, что уже есть.

Итак, несмотря на свою политическую стезю, проторенную через оппозиционность, Пашинян косвенно подтвердил готовность беречь и ценить российско-армянские отношения.

Читайте статью Два месседжа Пашиняна Путину — оружие и деньги и другие статьи Рубена Грдзеляна о политике Армении.