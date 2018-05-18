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Путин прокомментировал выписку Скрипаля из больницы

Политика

Британская провокация явно провалилась

Путин прокомментировал выписку Скрипаля из больницы
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2018, 17:30 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший на британскую разведку, выписан из больницы после отравления в английском городе Солсбери. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 18 мая, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин заявил, что российские власти очень рады тому, что Скрипаль выписан из больницы. При этом российский лидер поделился некоторыми соображениями по этому делу.

«Несколько соображений. Первое: думаю, что если бы, как утверждали британские коллеги, было использовано боевое отравляющее вещество, то человек бы погиб на месте. Оно настолько сильное, что человек погибает мгновенно, в течение нескольких минут. А слава богу, он поправился, выписался из больницы. Надеюсь, что он будет жив, здоров и невредим», — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала британским партнёрам оказать помощь в расследовании. Однако никакого ответа от официального Лондона так и не последовало.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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