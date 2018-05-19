Молчаливое согласие с врагами Победы?

Москва, , 05:00 — REGNUM Как можно совмещать в сознании празднование Дня Победы над фашизмом и осуждение тех, кто добился этой Победы? Не пора уже прекратить подогреваемое официально «сидение между двух стульев» и встать на сторону исторической правды? Ситуацию обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Праздник Победы, ставший тем оплотом национального единения России, так необходимый для преодоления смут нашего времени, до сих пор омрачен теми лживыми смыслами, которые на него пытаются навесить. В борьбе с содержанием этого событие проявляют единодушие и официальные структуры РФ и, казалось бы, противостоящая им оппозиция. Консенсус достигается ими на почве замалчивания и маскировке смысла великого противостояния СССР с фашисткой Германией и ее союзниками.

Этот смысл пытаются всячески отодвинуть в сторону и принизить, противопоставив ему ворох «альтернативных взглядов». В ход идет давнишняя идеологическая разработка о противостоянии некоему абстрактному «тоталитаризму». Сконструирована эта теория была в свое время для того, чтобы уравнять фашистских преступников и воинов, защитивших мир от их злодеяний. А одновременно под шумок «борьбы с тоталитаризмом» замолчать знание о действиях западных элит, своей поддержкой и одобрением приведших гитлеризм к власти. Так надо ли поддерживать эту враждебную и России и исторической правде концепцию, из года в год искажая представление о славном подвиге советского народа?

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