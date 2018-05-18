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«Секс-террориста» не переизбрали руководителем Русского драмтеатра Литвы

Политика

Попавший в секс-скандал режиссёр ранее заявлял, что его дискредитируют по указу Кремля

Вильнюс, 18 мая 2018, 16:59 — REGNUM  

На прошедшем в министерстве культуры конкурсе на должность главы Русского драмтеатра Литвы ни один из восьми претендентов не собрал минимальный балл. В течение 15 дней с 18 мая будет объявлен новый конкурс, сообщили ИА REGNUM в минкультуры Литвы.

В ведомстве отмечают, что согласно 29 пункту описания порядка организации конкурсов на должность руководителей национальных, государственных и муниципальных театров и концертных заведений, претенденты, собравшие менее 60% от наивысшего возможного числа баллов за оценку программы и разговор с комиссией, считаются непрошедшими конкурс. Согласно 34 пункту того же описания предусмотрено, что в таких случаях объявляется новый конкурс. Отборочная комиссия состоит из 7 членов.

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Напомним, проработавший уже два срока полномочий в должности главы театра на этот пост стремился переизбраться литовский режиссёр Йонас Вайткус, однако в сексуальных домогательствах его обвинили сразу несколько женщин, которые работали с Вайткусом в разные периоды его творческой жизни. Сам Вайткус обвинения категорически отклонил, заявил, что это «провокация Кремля» из-за его «критики Путина».

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Секс-скандалы Голливуда и их последствия
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