«Секс-террориста» не переизбрали руководителем Русского драмтеатра Литвы

Вильнюс, , 16:59 — REGNUM

На прошедшем в министерстве культуры конкурсе на должность главы Русского драмтеатра Литвы ни один из восьми претендентов не собрал минимальный балл. В течение 15 дней с 18 мая будет объявлен новый конкурс, сообщили ИА REGNUM в минкультуры Литвы.

В ведомстве отмечают, что согласно 29 пункту описания порядка организации конкурсов на должность руководителей национальных, государственных и муниципальных театров и концертных заведений, претенденты, собравшие менее 60% от наивысшего возможного числа баллов за оценку программы и разговор с комиссией, считаются непрошедшими конкурс. Согласно 34 пункту того же описания предусмотрено, что в таких случаях объявляется новый конкурс. Отборочная комиссия состоит из 7 членов.

Читайте также: Литовского режиссёра отстранили от преподавания из-за домогательств

Напомним, проработавший уже два срока полномочий в должности главы театра на этот пост стремился переизбраться литовский режиссёр Йонас Вайткус, однако в сексуальных домогательствах его обвинили сразу несколько женщин, которые работали с Вайткусом в разные периоды его творческой жизни. Сам Вайткус обвинения категорически отклонил, заявил, что это «провокация Кремля» из-за его «критики Путина».

Читайте также: Прокуратура Литвы заинтересовалась фактами сексуальных домогательств

Читайте ранее в этом сюжете: Олег Михайлов: В секс-скандале в Литве увидели «руку Кремля»