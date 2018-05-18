Суд идет: беглый экс-президент ПМР Шевчук прикрывается политикой

Тирасполь, , 16:51 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука завершено, и обвинительное заключение направлено в суд. Об этом заявил в ходе отчёта перед Верховным советом ПМР прокурор республики Анатолий Гурецкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор подчеркнул, что дело не несет никакой политической окраски. «Абсолютно не учитывались какие-то политические факторы и нюансы, шла обычная работа прокурора по изучению материалов уголовного дела, как это всегда происходит. Есть уголовное дело, есть требования закона, Уголовно-процессуального, Уголовного кодекса, в соответствии с которым и проверяются материалы дела… Там никакой политики совершенно нет. Есть только желание тех, кто должен понести ответственность перед законом, перевести это дело в русло политики», — подчеркнул прокурор.

По словам Анатолия Гурецкого, практика, когда у обвиняемого нет веских доводов в свою защиту и он пытается вместо этого ссылаться на какие-то не имеющие отношения к делу обстоятельства и смещать акценты, достаточно распространена. Ситуация с уголовным делом в отношении Евгения Шевчука относится к одному из таких случаев, добавил прокурор.

Напомним, второй президент Приднестровья Евгений Шевчук стал фигурантом шести уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества.

Бывший президент ПМР Евгений Шевчук выехал в Молдавию в конце июня, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

17 июля Шевчука допросили в молдавской генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. После дачи показаний в молдавской генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Москву.

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