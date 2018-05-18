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Путин о захвате главы «РИА Новости Украина»: Я такого давно не видел

Политика

Ситуация беспрецедентная

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2018, 16:46 — REGNUM  Президент Российской Федерации прокомментировал захват украинскими спецслужбами главы информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 18 мая, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

«Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, так же как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине», — сказал российский лидер.

Напомним, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского, который является российским гражданином и возглавляет агентство «РИА Новости Украина», 15 мая — в день открытия Крымского моста.

Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. При этом основанием для этого обвинения является лишь то, что Вышинский честно и объективно выполнял свою работу — освещал события на Украине и в России.

17 мая Херсонский областной суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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