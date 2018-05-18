Опыт Росатома незаменим для повышения производительности на предприятиях РФ

Москва, , 16:46 — REGNUM Новую федеральную структуру — Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) возглавил топ-менеджер Росатома Николай Соломон. В числе основных целей ФЦК — повышение производительности труда на 25% на 850 предприятиях России к 2025 году. На протяжении нескольких лет Соломон курировал вопросы повышения производительности труда в атомной отрасли в качестве первого заместителя генерального директора по корпоративным функциям — главного финансового директора госкорпорации «Росатом».

«Росатом на мировом рынке работает в условиях очень острой конкуренции, — отметил член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. — В нынешних реалиях вопросы экономики при выборе заказчиком поставщика технологии играют не менее важную роль, чем вопросы безопасности. Поэтому Росатом вот уже в течение десяти лет уделяет большое внимание повышению производительности труда. В госкорпорации внимательно изучили опыт других компаний и разработали производственную систему Росатома. Кроме того, на предприятиях атомной промышленности реализуется программа сокращения издержек. Большое внимание уделяется кадровому потенциалу: персонал имеет большие возможности для профессионального развития, обучения, повышения квалификации. Благодаря этому создание новых продуктов осуществляется без значительного увеличения численности — уже имеющиеся в отрасли специалисты проходят переподготовку. Эти меры позволили за 10 лет увеличить производительность труда в рамках госкорпорации более чем в 2,5 раза. И эта работа продолжается, в планах Росатома — продолжение повышения производительности труда».

«Без сомнения, этот опыт полезен для других российских компаний, — полагает парламентарий. — Росатом во многих сферах идет на шаг впереди российской экономики — потому что таковы требования мирового рынка. И не случайно один из топ-менеджеров госкорпорации возглавил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда: опыт Росатома будет незаменим при реализации стратегии по повышению производительности на российских предприятиях».