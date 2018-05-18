Путин: Газ из РФ будет идти через Украину после пуска «Северного потока-2»

Сочи, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) после запуска газопровода «Северный поток — 2» будут продолжены. Такое заявление Путин сделал сегодня, 18 мая, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

«После запуска «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чём сегодня мы тоже говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал Путин.

Меркель в свою очередь подчеркнула, что власти Германии рассматривают газопровод «Северный поток — 2» исключительно как коммерческий проект и не придают ему политического окраса.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» не нравится очень многим, и прежде всего США, которые опасаются ещё большего сближения России и Германии. Также «Северный поток — 2» крайне враждебно воспринимают на Украине и в Польше.

При этом в Киеве несут откровенный бред о том, что в случае запуска «Северного потока — 2» Россия непременно нападёт на Украину, а украинская ГТС якобы является гарантом того, что Россия не нападает. В связи с этим Киев требует от своих евросоюзных покровителей отказаться от «Северного потока — 2», но те не спешат этого делать.

Но определенных успехов украинским властям достичь удалось, и Меркель ранее заявляла, что транзит российского газа по украинской ГТС должен быть продолжен. Российские власти на это ответили, что транзит, конечно же, будет продолжен, но в меньших объемах.