После Зиничева «присматривать за калининградским губернатором будет некому»

Калининград, , 16:30 — REGNUM Назначение замдиректора ФСБ России Евгения Зиничева главой МЧС говорит о том, что Владимир Путин в решении чрезвычайных ситуаций рассчитывает только на своих доверенных лиц. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал калининградский политолог Анатолий Ромашко.

«Не секрет, что Зиничеву прочили пост директора ФСБ, но после кемеровской трагедии высшее руководство страны, по всей видимости, оценило масштаб завала в органах МЧС. Прокатившиеся по России проверки торговых центров показали, что трагедии, подобные в «Зимней вишне», могли произойти в любом областном центре. А где всё это время было МЧС?» — сказал Ромашко.

Собеседник ИА REGNUM привел пример программы Никиты Михалкова «Бесогон», которую подверг критике уже бывший министр ЧС Владимир Пучков, «делая хорошую мину при плохой игре».

«По итогам программы Михалкову пришло более трёх с половиной тысяч отзывов от бывших и действующих сотрудников МЧС, которые были единодушны: в масштабах страны в сфере пожаротушения — развал полный. Все знают, что Евгений Зиничев — доверенное лицо Путина, и таким образом можно констатировать, что скамейка запасных у президента, тех, кому глава государства доверяет, очень коротка», — продолжил Ромашко.

По его словам, «на сегодня более значимый пост для страны — это глава МЧС, чтобы там навести порядок, и, кроме как на своих доверенных лиц, президент никакого не рассчитывает».

С другой стороны, по мнению эксперта, переход Зиничева в правительство России ослабляет позиции губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Мы все знаем, что Алиханов был, как говорится, под крылом Зиничева, когда он работал заместителем директора ФСБ России. Возможно, теперь позиции Алиханова в Москве некоторым образом ослабнут», — считает политолог.

По его словам, для молодого человека, которые делает первые серьезные шаги на административном поприще, поддержка весомых людей в Москве значит очень многое.

«Особенно поддержка замдиректора ФСБ, которого прочили в директоры ФСБ. Насколько я понимаю, когда Зиничев уходил с поста и.о. губернатора Калининградской области, куда он попал совершенно экстренным образом, президент России поручил Зиничеву «присматривать» за самым молоды губернатором России. И можно сказать, что Алиханов находился под надежной опекой. Сейчас же, с назначением Зиничева главой МЧС, такой опеки, по всей видимости, уже не получится», — подытожил Анатолий Ромашко.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Зиничев несколько лет возглавлял в Калининградской области региональное управление ФСБ, а в 2016 года на пару месяцев стал и.о. губернатора российского эксклава, сменив на этот посту Николая Цуканова. В том же 2016 году Зиничев был переведен в Москву, став заместителем директора Федеральной службы безопасности России.

Сегодня, 18 мая 2018 года, Зиничев назначен министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РФ.