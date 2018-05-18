Новое правительство РФ и майские указы созданы друг для друга

Москва, , 16:11 — REGNUM Новое правительство России создано для майских указов, а майские указы будто созданы для такого состава правительства. Именно эта черта назначений бросается в глаза первой. По этой же причине изменения в правительстве и структурные, но и в большой степени персональные — нужны надежные, те, что оправдают надежды, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В структуре три ярких изменений: Минкомсвязь в качестве ключевой задачи получает внедрение цифровых технологии и это правильно. Теперь задачей нового министерства будет не только развитие телекоммуникаций, но и внедрение IT-решений в производство.

«Еще один стратегически шаг — получение министерством промышленности контроля над торговыми представительствами на тактическом уровне. Ведь именно это ведомство знает, что нам надо продать, а что купить. Но стратегическое управление внешней торговли всё же должно оставаться за Министерством экономического развития», — полагает эксперт.

Ну и наконец, разделение Министерства образования и науки на министерства, отдельно курирующие и образование и науку может в теории развивать оба направление. При этом их деятельность будет зависеть от объемов финансирования.

«Персональные изменения в правительстве будут означать большую интенсивность в работе новых министров. На новых министров возлагается чрезвычайно сложная задача в исполнении майских указов, по результатам исполнения которых, президент будет оценивать эффективность их как руководителей отраслевых ведомств», — отметил Журавлев.

Также важно изменения руководства в министрах курирующих Дальний Восток и Кавказ. Они обусловлены тем, что новые люди не будут тянуть на себя одеяло и противоречие между отраслевыми и региональными министерствами.

«На старых министров нового правительства России возложена задача — помогать своим опытом новым министрам и облегчать межведомственное взаимодействие, поэтому большая роль будет и у вице-премьеров», — высказал свое мнение эксперт.

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