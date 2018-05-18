Губернаторы идут в министры: «Настала эпоха эффективных менеджеров»

Тюмень, , 15:53 — REGNUM Во власть приходят эффективные менеджеры. Назначение на пост министров двух уральских губернаторов, занимающих на протяжении последних лет топ рейтингов, говорит о приходе в новую правительственную команду людей, которые хорошо себя зарекомендовали делами, с устоявшейся репутацией успешных управленцев, прокомментировал политолог Евгений Забродин список обновлённого кабинета министров.

«Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев давно рассматривались на всевозможные федеральные посты. Это признанные успешные губернаторы. Предложение Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов и экологии считаю верным. Как глава ЯНАО он продемонстрировал успехи в решении сложных государственных задач в освоении арктического региона. Можно многое перечислить: старт строительства Северного широтного хода, порт Сабетта, освоение Северного морского пути, запуск завода СПГ. Верные шаги по решению экологических проблем региона. Главное, Дмитрию Кобылкину удаётся найти общий язык и эффективно взаимодействовать со всеми крупными предприятиями топливно-энергетического комплекса, работающими на Ямале. Думаю, что всё у него получится», — считает политолог Евгений Забродин.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее настойчиво рассматривался СМИ как будущий руководитель Минэкономразвития. Отличные показатели в реализации поручения президента по переселению из аварийного и ветхого жилья, высокие показатели по вводу жилья, быстрое решение проблемы с обманутыми дольщиками и тюменская реновация, скорее всего, перевесили чашу весов в пользу назначения Якушева в кресло главы Минстроя.

«К Владимиру Якушеву, как и Дмитрию Кобылкину, нет претензий и вопросов со стороны федеральных властей. Оба на хорошем счету в правительстве и у населения. Настала эпоха эффективных менеджеров», — резюмировал политолог Евгений Забродин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указы о назначениях членов нового правительства Российской Федерации президент России Владимир Путин собирается подписать сегодня, 18 мая. Путин отметил, что поддерживает всех кандидатов на должности вице-премьеров и министров, которые предложил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. На пост министра министра природных ресурсов и экологии предложен губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, а министерство строительства и ЖКХ доверили губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

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