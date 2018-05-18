Президент Сирии отметил важность укрепления отношений с Ираном

Дамаск, , 15:40 — REGNUM Две страны, отстаивающие свою независимость от западной гегемонии, должны стремиться к укреплению отношений, заявил 18 мая президент Сирии Башар Асад во время встречи с министром градостроительства и дорог Ирана Аббасом Акхонди в Дамаске.

По его словам, обладание суверенитетом позволит Сирии и Ирану продолжить вести борьбу и противостоять западным проектам.

Асад пояснил, что Запад прибегает к санкциям и принуждению, чтобы ослабить экономики обеих стран. Однако справиться с враждебными действиями позволит региональное сотрудничество.

«Это один из важнейших методов противостояния западным проектам, основанным на санкциях и принудительных экономических действиях», — приводит слова Асада пресс-служба дворца.

Ранее Башар Асад заверил президента России Владимира Путина, что Дамаск поддерживает процесс политического урегулирования в Сирии.

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