Пятница, 18 Мая 2018 года
16:53:57 МСК

Главный правозащитник ООН раскритиковал Израиль за убийства мирных граждан

Политика

Всего от рук израильских военных погибло 110 палестинцев

Тель-Авив, 18 мая 2018, 15:38 — REGNUM  Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подверг резкой критике Израиль в связи с убийством мирных граждан в секторе Газа, сообщает 18 мая Reuters.

Данное заявление было сделано на специальной сессии Совета по правам человека, созванной для обсуждения кровопролития в секторе Газа, которое произошло 14 мая.

Напомним, с конца марта 2018 года на границе сектора Газа проходят массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания государства Израиль. За это время израильские военные убили порядка 110 палестинцев, большинство из которых было убито 14 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: С конца марта в секторе Газа погибли 87 палестинцев — ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить