Главный правозащитник ООН раскритиковал Израиль за убийства мирных граждан

Тель-Авив, , 15:38 — REGNUM Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подверг резкой критике Израиль в связи с убийством мирных граждан в секторе Газа, сообщает 18 мая Reuters.

Данное заявление было сделано на специальной сессии Совета по правам человека, созванной для обсуждения кровопролития в секторе Газа, которое произошло 14 мая.

Напомним, с конца марта 2018 года на границе сектора Газа проходят массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания государства Израиль. За это время израильские военные убили порядка 110 палестинцев, большинство из которых было убито 14 мая.

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