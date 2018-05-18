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Украина проиграла РФ спор в рамках ВТО — СМИ

Политика

«Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной»

Киев, 18 мая 2018, 15:27 — REGNUM  Власти Украины, проводившие антидемпинговое расследование в отношении аммиачной селитры происхождением из Российской Федерации, допустили нарушения. Такое решение, как передает издание «Европейская правда», принял Арбитражный суд Всемирной торговой организации (ВТО).

«Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры происхождением из РФ», — передает вещатель.

Арбитраж ВТО потребовал от Украины «ликвидировать нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украиной уже были поданы иски в ВТО против России, касающиеся вагоностроительного оборудования, а также сельскохозяйственной продукции.

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