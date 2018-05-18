В Брюсселе все спокойно: Статус Додона в ЕАЭС — внутреннее дело Молдавии

Кишинёв, , 15:16 — REGNUM Получение президентом Молдавии Игорем Додоном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) представляет собой «проблему внутреннего характера» Молдавии, в то время как ее отношения с ЕС регулируются конкретным документом — Соглашением об ассоциации. Об этом заявила на пресс-конференции в Кишиневе еврокомиссар по региональной политике Корина Крецу, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Европейский союз ожидает, что Республика Молдова продолжит выполнять свои обязательства, и получение страной статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе представляет собой внутреннюю проблему», — сказала еврокомиссар, представляющая в Еврокомиссии Румынию.

В свою очередь, премьер-министр Молдавии Павел Филип на той же пресс-конференции в очередной раз заявил, что Молдавия — парламентская республика, поэтому любые официальные соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны в отношении других государств, должны быть одобрены парламентом и правительством, в противном случае они недействительны.

«Год назад, когда глава государства запросил [в ЕАЭС] статус наблюдателя, этот статус даже не существовал, тогда он и был изобретен. Я официально заявляю, что правительство не выделит деньги для оказания помощи наблюдателям в ЕАЭС. Единственным ориентиром для Республики Молдова является Европейский союз», — сказал Филип.

Напомним, власти Молдавии считают, что статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, полученный президентом Игорем Додоном 14 мая на саммите в Сочи, не имеет юридической силы. Сам Додон уверен, что действовал в рамках конституции и законодательства.

Президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона. Недавно Додон отказался от ранее озвучиваемого им тезиса о том, что после прихода социалистов к власти Соглашение об ассоциации с ЕС будет отменено.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.

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