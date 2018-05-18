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Возбуждено дело за советы по подрыву Крымского моста

Политика

Уго Гурдону вменяется в вину совершение преступления, подпадающего под действие статьи УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»

Москва, 18 мая 2018, 15:16 — REGNUM  Вслед за делом американского журналиста Тома Рогана уголовное производство возбуждено в отношении редактора американского издания Washington Examiner Уго Гурдона, разместившего статью «Украина должна взорвать путинский Крымский мост». Об этом сообщила 18 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что Уго Гурдону вменяется в вину совершение преступления, подпадающего под действие статьи УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Напомним, днём ранее уголовное дело было заведено против самого автора скандальной публикации Тома Рогана.

Как сообщало ИА REGNUM, в день торжественной церемонии открытия автодорожной части Крымского моста Роган опубликовал в издании Washington Examiner провокационную статью, в которой давал советы украинской стороне, каким образом следует уничтожить сооружение.

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