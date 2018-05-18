Депутат Госдумы РФ призвал нанести удары по Украине

Москва, , 15:20 — REGNUM РФ должна выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. Об этом он заявил 18 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя призывы взорвать Крымский мост, а также новость о том, что суд отпустил на поруки активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, признавшегося в убийстве бойцов «Беркута».

"Сбылась мечта англосаксов, чтобы русские убивали русских, — сказал Шерин. — И это никогда не прекратится, пока эта власть не сменится. Сама по себе она не сменится, потому что её будут поддерживать американцы. Когда Израиль наносит удары по иранским войскам на территории Сирии, он обозначает свои национальные интересы. Ещё раз повторяю — выходить из договора с Украиной о мире и сотрудничестве (вероятно, имелся ввиду Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной — прим. ИА REGNUM ), и если нашим гражданам открыто угрожают взрывом моста, то наносить удары. По-другому эта власть не изменится. И этот рассадник будет расти, и зараза будет переходить на другие государства. И мы будем получать новых врагов России, если на примере Украины не покажем, что бывает с фашистами и их потомками, которые плюют на наши интересы».

Напомним, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против гражданина США Тома Рогана, который опубликовал на сайте издания Washington Examiner статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». По данным следствия, в статье Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении редактора этого американского издания, Washington Examiner, Хьюго Гердона.

Сам Роган заявил, что о написанном не жалеет и что его позицию поддержал украинский МИД.

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