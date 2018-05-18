Анкары: мусульманские страны должны защитить Палестины единым фронтом

Анкара, , 15:08 — REGNUM Власти Турции призвали 18 мая мусульманские страны выступить в защиту Палестины единым фронтом, а также совместно остановить перенос правительствами стран мира вслед за США своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который назвал решение США о переносе посольства в Иерусалим «незаконным». Он также отметил, что оно подтолкнуло Израиль к «холоднокровному массовому убийству палестинцев».

Кроме этого, Анкара созвала внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества, после того как в результате действий израильских военных погибли несколько десятков человек в секторе Газа. Дипломат также подчеркнул, что мусульманские страны «доложен не дать другим государствам последовать примеру США».

Напомним, 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, решение о переносе которого президент США Дональд Трамп принял в конце прошлого года. Данный шаг Вашингтона был встречен протестами на границе Палестины и Израиля.

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