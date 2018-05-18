Мантуров останется в новом правительстве РФ

Москва, , 15:05 — REGNUM На пост министра промышленности и торговли РФ в новом правительстве предложена кандидатура Дениса Мантурова. Он возглавляет министерство с 21 мая 2012 года.

С ноября 2012 года Мантуров также является председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил список кандидатур в новое правительство президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства список одобрил.

Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.