Мантуров останется в новом правительстве РФ

Москва, 18 мая 2018, 15:05 — REGNUM На пост министра промышленности и торговли РФ в новом правительстве предложена кандидатура Дениса Мантурова. Он возглавляет министерство с 21 мая 2012 года.
С ноября 2012 года Мантуров также является председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил список кандидатур в новое правительство президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства список одобрил.
Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.