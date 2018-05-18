Пятница, 18 Мая 2018 года
15:15:32 МСК

Мантуров останется в новом правительстве РФ

Политика

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил список кандидатур в новое правительство президенту РФ Владимиру Путину

Москва, 18 мая 2018, 15:05 — REGNUM  На пост министра промышленности и торговли РФ в новом правительстве предложена кандидатура Дениса Мантурова. Он возглавляет министерство с 21 мая 2012 года.

С ноября 2012 года Мантуров также является председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил список кандидатур в новое правительство президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства список одобрил.

Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить