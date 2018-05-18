Al Arabia: На сирийской военной базе произошли мощные взрывы

Дамаск, , 15:07 — REGNUM На сирийской военной базе в Хаме произошла серия мощных взрывов, сообщает 18 мая Al Arabia, со ссылкой на источник.

По данным источника, взрывы произошли на авиабазе в непосредственной близости от хранилища. Причина случившегося пока не установлена.

Напомним, 30 апреля 2018 года израильские ВВС нанесли удар по данной военной базе, в результате чего сдетонировал склад с боеприпасами. В этой связи информация о новых взрывах может быть связана с новым налетом авиации еврейского государства.