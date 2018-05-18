Медведев предложил кандидатуру на пост главы МЧС РФ

Москва, 18 мая 2018, 15:01 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главой МЧС РФ в новом правительстве Евгения Зиничева. На этом посту он сменит Владимира Пучкова.
Предложенный список кандидатур на посты министров одобрил президент РФ Владимир Путин.
Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.
Пучков возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года.
Зиничев — бывший руководитель регионального управления ФСБ, в 2016 году он руководил Калининградской областью, затем стал замдиректора ФСБ РФ.