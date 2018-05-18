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Медведев предложил кандидатуру на пост главы МЧС РФ

Политика

Главой МЧС РФ в новом правительстве станет Евгений Зиничев

Медведев предложил кандидатуру на пост главы МЧС РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 18 мая 2018, 15:01 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главой МЧС РФ в новом правительстве Евгения Зиничева. На этом посту он сменит Владимира Пучкова.

Предложенный список кандидатур на посты министров одобрил президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

Пучков возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года.

Зиничев — бывший руководитель регионального управления ФСБ, в 2016 году он руководил Калининградской областью, затем стал замдиректора ФСБ РФ.

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