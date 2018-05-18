Минздрав Украины выступил против применения народной медицины

Киев, , 15:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины планирует прекратить выдавать разрешения на занятия народной медициной, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 18 мая УНИАН.

По ее словам, минздрав не должен выдавать разрешения на занятия медициной, эффективность которой нельзя доказать научно. Закон, разработанный ведомством, запрещает рекламу народной медицины и упраздняет разрешения на занятия ею. Тем не менее, отметила Супрун, люди смогут самостоятельно заниматься народной медициной, если им этого хочется.

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Напомним, ранее в ведомстве отмечали, что на Украине есть широкий список запрещенных к рекламе лекарств, однако нет механизма контроля за выполнением запретов.

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