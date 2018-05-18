Министром цифрового развития станет Константин Носков

Москва, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова.

Предложенный список на посты вице-премьеров и министров одобрил президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

В настоящее время исполняющим обязанности министра связи и массовых коммуникаций является Николай Никифоров, который возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года

Носков возглавляет Аналитический центр при правительстве РФ. Ранее 15 мая Путин подписал указ, согласно которому Минкомсвязь была переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.