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Министром цифрового развития станет Константин Носков

Политика

Носков возглавляет Аналитический центр при правительстве РФ

Москва, 18 мая 2018, 14:57 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова.

Предложенный список на посты вице-премьеров и министров одобрил президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

В настоящее время исполняющим обязанности министра связи и массовых коммуникаций является Николай Никифоров, который возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года

Носков возглавляет Аналитический центр при правительстве РФ. Ранее 15 мая Путин подписал указ, согласно которому Минкомсвязь была переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Правительство России
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