В Казахстане задержали организаторов «земельного митинга»

Астана, , 14:56 — REGNUM В Казахстане задержаны активисты и организаторы митинга «по земельному вопросу», которые протестуют против плана властей по предоставлению сельскохозяйственных земель в аренду иностранным гражданам, сообщает 18 мая казахстанская служба «Радио.Свобода» со ссылкой на одного из активистов.

По словам организатора митинга, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 18 мая. Источник сказал, что полиция пока не предъявила ему обвинения. Активист считает, что задержание связано с планируемым на 21 мая «земельным митингом», который организует общественным объединением «Алаш жолы».

Напомним, в ноябре 2017 года специализированный межрайонный экономический суд Астаны признал недействительным государственную регистрацию «Алаш жолы». Была инициирована процедура ликвидации общественного объединения.

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