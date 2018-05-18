Следствие по делу капитана «Норда» может быть продлено на месяц

Киев, , 14:53 — REGNUM Надзорное ведомство Украины настаивает на продлении следствия по делу задержанного капитана российского сейнера «Норд». По словам адвоката Владимира Горбенко, соответствующее ходатайство украинская прокуратура уже подала в суд.

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Уточняется, что ведомство просит продлить следствие на один месяц — с двух до трёх, пишет ТАСС. Дата суда по делу Горбенко пока неизвестна.

Добавим, ранее 18 мая Соломенский районный суд Киева счёл неубедительными доказательства пограничников об украинском гражданстве членов экипажа сейнера «Норд» и разрешил двум из семи моряков забрать российские паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, российский сейнер «Норд», который вышел на промысел в Азовское море, был захвачен украинскими пограничниками 25 марта. Корабль, на борту которого находились 10 российских граждан, был насильственно доставлен в порт Бердянска, а у членов экипажа отобрали паспорта граждан РФ. Позднее суд оштрафовал их за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», командира сейнара арестовали, по стражей он находится до сих пор. Двум морякам удалось вернуться в Крым.

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