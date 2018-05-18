Чилийские епископы подали в отставку на фоне скандала о педофилии

Ватикан, , 14:54 — REGNUM Чилийские епископы, прибывшие в Ватикан из-за скандала вокруг педофилии в чилийской церкви, подали прошение об отставке Папе Римскому Франциску. Об этом пишет газета Le Figaro 18 мая.

«Все мы, епископы, присутствующие в Риме, вверили наши должности в руки Святого отца, чтобы он свободно принял решение по судьбе каждого из нас», — заявили представители делегации перед прессой.

Как сообщало ИА REGNUM, 34 церковных иерарха прибыли в Ватикан 15 мая, чтобы уладить скандал со случаями педофилии в церкви, выявленные в Чили. Общественность обвинила высокопоставленных служителей церкви в препятствовании расследованию и попытках сокрытия преступления.

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