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Чилийские епископы подали в отставку на фоне скандала о педофилии

Политика

34 священнослужителя доверили решение о своем будущем Папе Римскому Франциску

Ватикан, 18 мая 2018, 14:54 — REGNUM  Чилийские епископы, прибывшие в Ватикан из-за скандала вокруг педофилии в чилийской церкви, подали прошение об отставке Папе Римскому Франциску. Об этом пишет газета Le Figaro 18 мая.

«Все мы, епископы, присутствующие в Риме, вверили наши должности в руки Святого отца, чтобы он свободно принял решение по судьбе каждого из нас», — заявили представители делегации перед прессой.

Как сообщало ИА REGNUM, 34 церковных иерарха прибыли в Ватикан 15 мая, чтобы уладить скандал со случаями педофилии в церкви, выявленные в Чили. Общественность обвинила высокопоставленных служителей церкви в препятствовании расследованию и попытках сокрытия преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский пытается уладить скандал вокруг педофилии в чилийской церкви

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