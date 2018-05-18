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Колобков останется министром спорта РФ

Политика

Все указы о назначении будут подписаны 18 мая

Москва, 18 мая 2018, 14:48 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил на пост министра спорта кандидатуру Павла Колобкова.

Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Все указы о назначении будут подписаны 18 мая.

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Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в фехтовании на шпагах Павел Колобков стал министром спорта России 16 октября 2016. На этом посту он заменил Виталия Мутко.

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Правительство России
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