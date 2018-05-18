Министром высшего образования и науки станет экс-глава ФАНО

Москва, , 14:44 — REGNUM На пост министра высшего образования и науки предложена кандидатура Михаила Котюкова. Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Котюков — экс-глава ФАНО, ликвидированного согласно указу президента РФ Владимира Путина о новой структуре федеральных органов исполнительной власти России.

Министром просвещения в новом правительстве России станет Ольга Васильева, раньше возглавлявшая Министерство образования и науки.

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Напомним, указом Путина Министерство образования и науки РФ преобразовывается в Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.