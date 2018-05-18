Власти Боснии не пустили в Хорватию 270 мигрантов

Сараево, , 14:42 — REGNUM Правоохранительные органы Боснии развернули конвой с 270 беженцами, направляющийся в Хорватию, и вернули его обратно в Сараево, сообщает 18 мая Reuters.

Мигранты из Сирии, Ирака, Турции, Алжира и Афганистана пытались проникнуть на территорию Хорватии, чтобы дальше раствориться в государствах Европейского союза.

Напомним, Босния является одним из промежуточных государства на пути с Ближнего Востока в Евросоюз. Несмотря на то, что в 2015 году Турция и Брюссель подписали соглашение, в соответствии с которым Анкара закрывает границу для беженцев в ЕС, многочисленные мигранты, тем не менее, все равно находят способ проникновения на территорию содружества.

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