Путин одобрил кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы Минтранса

Москва, , 14:40 — REGNUM Новым министром транспорта вместо Максима Соколова станет Евгений Дитрих. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.

Дитрих — бывший первый заместитель Соколова. Максим Соколов возглавлял Минтранс с 2012 года.

Ранее Дитрих отвечал за автодорожную часть Крымского моста, которая была запущена на полгода раньше срока — 16 мая 2018 года.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что подпишет все указы о назначении 18 мая.