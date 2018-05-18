Путин одобрил кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы Минтранса

Москва, 18 мая 2018, 14:40 — REGNUM Новым министром транспорта вместо Максима Соколова станет Евгений Дитрих. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.
Дитрих — бывший первый заместитель Соколова. Максим Соколов возглавлял Минтранс с 2012 года.
Ранее Дитрих отвечал за автодорожную часть Крымского моста, которая была запущена на полгода раньше срока — 16 мая 2018 года.
Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что подпишет все указы о назначении 18 мая.