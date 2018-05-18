Воспитанники военных корпусов сразятся в кибертурнире «Стальная стена»

Москва, , 14:37 — REGNUM Сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ получат возможность показать свои знания и проявить себя в игре World of Tanks на соревнованиях по киберспорту «Стальная стена — 2018». Финал конкурса по компьютерному спорту будет проходить с 22 по 23 мая на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенном недалеко от города Кубинка Одинцовского района Московской области.

По информации Минобороны РФ, воспитанники должны будут пройти четыре этапа. На первом ребята посоревнуются в быстроте, силе и выносливости в спортивной эстафете по преодолению полосы препятствий. Показать мастерство управления боевой машиной участники конкурса смогут в «Танковом биатлоне» — состязании на радиоуправляемых моделях танков. На третьем этапе ученики покажут свои знания в исторической викторине на тему Второй Мировой войны. Финалом станет серия матчей плей-офф по игре World of Tanks («Мир Танков») среди команд-участниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный исторический кибертурнир «Стальная стена — 2017» среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации проходил в стенах Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса в мае, причём уже в третий раз. Участие в кибертурнире приняли участие воспитанники пятых-шестых классов. В прошлом году формат турнира претерпел серьезные изменения и состоял из четырёх этапов.