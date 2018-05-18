Министерство сельского хозяйства РФ возглавит Дмитрий Патрушев

Москва, , 14:36 — REGNUM Новым министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев. Его кандидатуру одобрил президент РФ Владимир Путин.

Список состава нового правительства 18 мая предложил главе государства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Путин одобрил предложенные кандидатуры и заявил, что подпишет все указы о назначении 18 мая.

Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. С 26 мая 2010 года председатель правления и член наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».